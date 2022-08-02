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Портал BLITZ+ составил список сбежавших из России оскандалившихся звезд

Портал BLITZ+ составил список сбежавших из России оскандалившихся звезд
pxhere.com

Специальная военная операция на Украине заставила артистов пересмотреть свои взгляды. Многие из них остались и поддержали страну, а некоторые уехали из России со скандалами и критикой.

Портал BLITZ+ составил список самых популярных звезд СНГ, которые решили порвать с РФ после начала боевых действий. Среди них есть даже народные артисты СССР.

В основном речь идет об исполнителях, родившихся на Украине. Среди них Светлана Лобода, София Ротару, Макс Барских и Вера Брежнева. Также со скандалом Россию покинула Чулпан Хаматова, обосновавшаяся в Латвии, и актер Ивар Калныныш.

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RusNewsToday24
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