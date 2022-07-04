Порошенко сообщил о закупке для ВСУ партии итальянских бронемашин MLS SHIELD

На волонтерские средства для украинской армии была закуплена новая партия итальянских бронемашин MLS SHIELD. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко.
По словам политика, вооружение было закуплено с целью проведения контрнаступления десантно-штурмовой бригадой ВСУ в Донбассе.
«Это впервые, когда новая бронетехника НАТО для Вооруженных сил Украины закупается на частные средства. Три месяца напряженных переговоров – и у нас есть экспортная лицензия на боевую технику от правительства Италии», — констатировал Порошенко.
Экс-президент отметил, что бронемашины итальянского производства уже в скором времени направятся на фронт.