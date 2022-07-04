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Порошенко сообщил о закупке для ВСУ партии итальянских бронемашин MLS SHIELD

Порошенко сообщил о закупке для ВСУ партии итальянских бронемашин MLS SHIELD
Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

На волонтерские средства для украинской армии была закуплена новая партия итальянских бронемашин MLS SHIELD. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По словам политика, вооружение было закуплено с целью проведения контрнаступления десантно-штурмовой бригадой ВСУ в Донбассе.

«Это впервые, когда новая бронетехника НАТО для Вооруженных сил Украины закупается на частные средства. Три месяца напряженных переговоров – и у нас есть экспортная лицензия на боевую технику от правительства Италии», — констатировал Порошенко.

Экс-президент отметил, что бронемашины итальянского производства уже в скором времени направятся на фронт.

Вооружение Порошенко Украина
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