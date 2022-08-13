Порошенко с бутылкой вина в руках попал на видео в аэропорту Варшавы

На кадрах небольшого видеоролика, опубликованного в украинском сегменте Сети, можно увидеть, как украинец неспешно идет по ВИП-терминалу аэропорта. В его правой руке покачивается бутылка вина, вероятно, игристого. Что именно собирался отмечать экс-президент Украины неизвестно.