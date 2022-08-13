Порошенко с бутылкой вина в руках попал на видео в аэропорту Варшавы

Бывший президент Украины Петр Порошенко «засветился» в аэропорту Варшавы с бутылкой вина в руках, передает Lenta.ru, ссылаясь на украинские СМИ.
На кадрах небольшого видеоролика, опубликованного в украинском сегменте Сети, можно увидеть, как украинец неспешно идет по ВИП-терминалу аэропорта. В его правой руке покачивается бутылка вина, вероятно, игристого. Что именно собирался отмечать экс-президент Украины неизвестно.
Также сообщается, что помимо самого Порошенко, в том же польском аэропорту заметили его супругу Марину и трех охранников.
Стоит отметить, что Петр Порошенко смог покинуть родину лишь с третьей попытки. В июне его заметили в Лондоне, гуляющим с молодой девушкой. Предположительно, юная особа — дочь политика Александра, которая учится в столице Великобритании.
Позднее бывшего президента и его сына призывного возраста «обнаружили» за трапезой в дорогом лондонском ресторане.