Порошенко отказался дружить с Зеленским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет дружить с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Украинский политик заявил, что он первый, кто выступает за единство для спасения Украины. Он отметил, что Зеленский точно не будет его другом.

«Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», — указал Порошенко.

Порошенко заявил, что недооценка угрозы тоже является преступлением. По его словам, Украина может дать отпор лишь тогда, когда она объединенная, а значит — сильная.

Он также раскритиковал Зеленского за видеообращение к соотечественникам 19 января, в котором тот призвал не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России. Порошенко возмутился, что президент «обратился к народу Украины, как к зрителям «Папика» или «Сватов» — сериалов, снятых студией Зеленского.

«Я требую — уважайте народ Украины. С ним не нужно разговаривать, как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду», — добавил политик.

Порошенко призвал собрать в ближайший понедельник внеочередное заседание Верховной рады в связи с якобы имеющей место «внешней угрозой». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24»,

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