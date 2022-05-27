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Порошенко находится в пункте пропуска на границе с Польшей

Порошенко находится в пункте пропуска на границе с Польшей
Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается выехать на территорию Польши. Сейчас он находится в пропускном пункте, о чем сообщили в украинской погранслужбе.

Речь идет о пункте пропуска «Рава-Русская» во Львовской области. Порошенко пытается покинуть Украину на своем внедорожнике Range Rover. Таможенники еще не приняли решение о пропуске бывшего главы государства.

«Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска “Рава-Русская” Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», — уточняется в сообщении погранслужбы Украины в ее Telegram-канале.

Сейчас сотрудники таможенной службы консультируются с представителями власти. Они решают, стоит ли позволять Порошенко покидать Украину.

Польша Порошенко Украина
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