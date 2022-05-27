Порошенко находится в пункте пропуска на границе с Польшей

«Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска “Рава-Русская” Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», — уточняется в сообщении погранслужбы Украины в ее Telegram-канале.