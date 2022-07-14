Порошенко был замечен в Латвии после обещания поехать на передовую в Донбасс

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который обещал недавно отправиться на фронт, заметили в Риге.
В соцсетях появились фото экс-президента Украины, которые сделаны в столице Латвии. Как утверждает автор поста, 13 июля вечером Порошенко сфотографировали в Риге. При этом бывший глава Украины хотел отправиться на передовую, но, видимо, немного спутал направление.
«Правда, тут проскальзывала новость, что Порошенко собрался на фронт. Рига — это точно не передовая, Петр Алексеевич. Либо мы чего не знаем», — написал автор поста.
Ранее сообщалось, что бывшего президента Украины обвинили в отмывании денег на оружии для ВСУ, при этом украинский сайт «Миротворец» внес данные Петра Порошенко в свои списки.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.