Порошенко был замечен в Латвии после обещания поехать на передовую в Донбасс

В соцсетях появились фото экс-президента Украины, которые сделаны в столице Латвии. Как утверждает автор поста, 13 июля вечером Порошенко сфотографировали в Риге. При этом бывший глава Украины хотел отправиться на передовую, но, видимо, немного спутал направление.