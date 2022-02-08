Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 73 регионах России

Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 73 субъектах России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Ведомство отметило, что фактором заболеваемости стали респираторные вирусы и вирусы гриппа типа А. От данных заболеваний вакцинировались более 69,1 миллиона россиян, что равно 47,3% всего населения станы.

«На пятой неделе в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах», — передает Роспотребнадзор.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы гриппа и штамма «Омикрон» коронавируса очень похожи, а при заражении обеими инфекциями заболевание может протекать очень тяжело. Об этом сообщил телеканал «360».

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