«Поражает масштаб помощи»: представитель Народного фронта ЛНР обратилась к россиянам на ПМЭФ-2022

Народный фронт ЛНР 6 апреля 2022 года открыл в Луганске гуманитарный склад для помощи пострадавшим и вынужденным переселенцам. Об этом корреспонденту издания «Народные Новости», которое входит в Медиагруппу «Патриот», в рамках Петербургского международного форума — 2022 (ПМЭФ) сообщила руководитель исполнительного комитета НФ ЛНР Анна Еременко.
Еременко сообщила, что с момента открытия склада его сотрудники занимаются гуманитарной миссией, формированием продуктовых наборов и доставкой их населению, в том числе и переселенцам, которые вынужденно выехали из своих домов в обстреливаемых территориях.
«Мы оказываем помощь детям-инвалидам, семьям, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах и так далее. Оказываем помощь в лечении и помогаем решать многие проблемы, с которыми сталкиваются люди в этот непростой период», — отметила Анна.
По словам руководителя исполнительного комитета НФ ЛНР, сначала гуманитарная помощь аккумулируется на складе в Ростове, затем ее доставляют в Луганск. Совсем недавно, 9 июня, в республику прибыл гуманитарный поезд, в составе которого были вагоны из каждого региона России. Эта помощь собиралась россиянами, неравнодушными к ситуации, которая сложилась сейчас в Донбассе.
«Выражаю всем неравнодушным людям огромную благодарность. Груз состоял из вещей, необходимых каждому из нас: там и предметы одежды, быта, продукты питания и питьевая вода. Передали даже строительные материалы и удобрения для сельского хозяйства. Люди добровольно помогают, и поражает масштаб помощи. Когда поезд прибыл, мы встречали его с мурашками на теле. И я понимаю, что это большое-большое дело. И я вижу, что люди дают нам понять, что никто не брошен, мы едины, и мы вместе», — заявила представительница Луганской Народной Республики.
Волонтеров, по словам Анны, Народный фронт привлекает постоянно, всегда есть, чем заниматься. Гуманитарный склад никогда не пустует, постоянно есть неравнодушные люди, которые помогают. При этом масштабы помощи постоянно наращиваются. На сегодняшний день, отметила Еременко, свыше 300 тонн гуманитарного груза распространено по территории республики. Народный фронт работает с администрациями городов и районов, с общественными организациями. То есть это большой труд, который требует сплоченности, заявила представитель НФ ЛНР.
«Больше всего помощи требуют вынужденные переселенцы, с районов, где сейчас особенно тяжело — это и Лисичанск, и Рубежное, и Северодонецк. И поток людей не уменьшается. Каждый из них рассказывает, какой сложный путь им пришлось преодолеть, чтобы эвакуироваться из этих районов. Например, город Первомайск, находится сейчас в зоне постоянных бомбежек, за сутки может быть порядка 28 обстрелов. Поэтому людям очень тяжело, им нужна помощь, а также постоянное внимание», — подытожила Анна Еременко.
Отметим, в 2022 году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.