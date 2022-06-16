«Поражает масштаб помощи»: представитель Народного фронта ЛНР обратилась к россиянам на ПМЭФ-2022

«Выражаю всем неравнодушным людям огромную благодарность. Груз состоял из вещей, необходимых каждому из нас: там и предметы одежды, быта, продукты питания и питьевая вода. Передали даже строительные материалы и удобрения для сельского хозяйства. Люди добровольно помогают, и поражает масштаб помощи. Когда поезд прибыл, мы встречали его с мурашками на теле. И я понимаю, что это большое-большое дело. И я вижу, что люди дают нам понять, что никто не брошен, мы едины, и мы вместе», — заявила представительница Луганской Народной Республики.