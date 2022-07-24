«Пора заканчивать с такими гастролями»: музыкант Иовчев выступил против концерта группы Little Big в России

СМИ стало известно, что у критикующей действия России группы Little Big запланированы концерты по стране. Музыкант рок-группы «Зверобой» Алексей Иовчев рассказал «Народным Новостям», почему подобные артисты не должны оказывать воздействие на российскую молодежь.
В марте музыканты из группы уехали в Соединенные Штаты Америки и уже оттуда выпустили клип, порочащий Россию. Поклонники группы были крайне разочарованы действиями артистов. Теперь же стало известно, что у группы Little Big запланирован большой гастрольный тур по России.
Музыкант рок-группы «Зверобой» Алексей Иовчев отметил, что многие артисты считают, что им позволены любые высказывания, но это не так. По словам исполнителя, в настоявшее время происходят события исторического масштаба, в это время нужно поддерживать свою страну.
«На этом фоне такая позиция недопустима. Сейчас настало время фильтровать культурную элиту. Если артист работает против страны, то не надо давать ему трибуну. Предоставлять ее нужно тем, кто работает на государство и выступает за народ», — отметил Иовчев.
Музыкант подчеркнул, что группа Little Big всегда занимала антироссийскую позицию. Артист уверен, что за исполнителями стоят крупные структуры, которые продвигают антинародную идею в России.
«Я познакомился с творчеством группы с клипа «Lolly Bomb». Я уже тогда прочитал очень неприятный мотив. Было понятно, что клип дорого снят, кто-то вкладывает в музыкантов большие деньги. Но я не понял, где там вообще музыка. Этот тот парадоксальный пример, когда никакой музыки нет, а есть только пустота. При этом, все дорого сделано, упаковано и спродюсировано. Но эти клипы несет антироссийский месседж», — пояснил музыкант.
Иовчев уверен, что у группы Little Big нет никакой творческой составляющей. Он пояснил, что коллектив является культурным продуктом для воздействия на российскую молодежь. За музыкантами группы стоят западные структуры.
«Это не творчество и не искусство. Это сделанный проект, в который вливались средства. Он несет в себе деструктивную задачу для нашей страны. Пора заканчивать с такими гастролями», — подытожил наш собеседник.
Ранее «Народные Новости» писали, что фронтмен группы Little Big Илья Прусикин сообщил, что российский коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес. Свой выбор музыканты аргументировали возможностью продвижения карьеры.