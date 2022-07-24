«Пора заканчивать с такими гастролями»: музыкант Иовчев выступил против концерта группы Little Big в России

«Я познакомился с творчеством группы с клипа «Lolly Bomb». Я уже тогда прочитал очень неприятный мотив. Было понятно, что клип дорого снят, кто-то вкладывает в музыкантов большие деньги. Но я не понял, где там вообще музыка. Этот тот парадоксальный пример, когда никакой музыки нет, а есть только пустота. При этом, все дорого сделано, упаковано и спродюсировано. Но эти клипы несет антироссийский месседж», — пояснил музыкант.