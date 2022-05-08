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    Попытки Запада переписать историю станут темой обсуждения КИБЕР ФРОНТА Z в преддверии 9 Мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Попытки Запада переписать историю станут темой обсуждения КИБЕР ФРОНТА Z в преддверии 9 Мая

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    Федеральное агентство новостей

    Движение КИБЕР ФРОНТ Z проведет дискуссионный вечер под названием «День Победы: не дадим переписать историю». Мероприятие состоится накануне главного национального праздника.

    Участники вечера обсудят попытки Запада переписать историю Великой Отечественной войны и роль Украины и Прибалтики в этом вопросе. Мероприятие состоится 8 мая по адресу Университетская набережная, 25. Вход бесплатный, говорится в группе сообщества во «ВКонтакте».

    Недавно патриотический клуб КИБЕР ФРОНТ Z подвел итоги своей работы. Участники движения достигли главной цели — научили россиян сопротивляться западной антироссийской пропаганде. 

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