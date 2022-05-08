Попытки Запада переписать историю станут темой обсуждения КИБЕР ФРОНТА Z в преддверии 9 Мая

Участники вечера обсудят попытки Запада переписать историю Великой Отечественной войны и роль Украины и Прибалтики в этом вопросе. Мероприятие состоится 8 мая по адресу Университетская набережная, 25. Вход бесплатный, говорится в группе сообщества во «ВКонтакте».