Попытки Запада переписать историю станут темой обсуждения КИБЕР ФРОНТА Z в преддверии 9 Мая

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Движение КИБЕР ФРОНТ Z проведет дискуссионный вечер под названием «День Победы: не дадим переписать историю». Мероприятие состоится накануне главного национального праздника.
Участники вечера обсудят попытки Запада переписать историю Великой Отечественной войны и роль Украины и Прибалтики в этом вопросе. Мероприятие состоится 8 мая по адресу Университетская набережная, 25. Вход бесплатный, говорится в группе сообщества во «ВКонтакте».
Недавно патриотический клуб КИБЕР ФРОНТ Z подвел итоги своей работы. Участники движения достигли главной цели — научили россиян сопротивляться западной антироссийской пропаганде.
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