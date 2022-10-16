Попытки прорвать оборону обречены: что происходит на Херсонском направлении — спецрепортаж

«На полигоне проходят подготовку военнослужащие, мобилизованные недавно из Российской Федерации, одиночную военную подготовку они прошли непосредственно в частях-формирователях, откуда были призваны. Здесь проходят доподготовку, согласно тем должностям, на которые были распределены, а также из условий местности и опыта, приобретенного инструкторами в зоне СВО», — рассказал офицер Южного военного округа Юрий.