Попытки прорвать оборону обречены: что происходит на Херсонском направлении — спецрепортаж

После объявления частичной мобилизации сотни тысяч мужчин по всей России вошли в ряды вооруженных Сил. Сейчас их основная задача освежить в памяти навыки службы и познакомиться с новым вооружением и тактикой. О том, как проходит процесс подготовки военнослужащих, рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».
Тренировки проходят на организованных полигонах по всей стране – от морозного Дальнего Востока до степей Херсонщины. Теперь, когда исторический референдум и присоединение областей проведены, их важно вернуть к мирной жизни.
В южные регионы первые мобилизованные прибыли не так давно: здесь они пройдут 30-дневный курс допподготовки. В программу мероприятий войдут: стрельба из различных видов стрелкового вооружения, гранатометов, освоение навыков вождения и стрельбы из новейшей техники и тактическая подготовка с учетом местности и реалий современных конфликтов.
«На полигоне проходят подготовку военнослужащие, мобилизованные недавно из Российской Федерации, одиночную военную подготовку они прошли непосредственно в частях-формирователях, откуда были призваны. Здесь проходят доподготовку, согласно тем должностям, на которые были распределены, а также из условий местности и опыта, приобретенного инструкторами в зоне СВО», — рассказал офицер Южного военного округа Юрий.
Упор в обучении делается именно на тактическое взаимодействие в условиях боя, способности военнослужащих правильно выбирать и использовать укрытия, вести прицельный огонь.
«Родина будет защищена, барьер никто не пройдет», — подчеркнул стрелок из Волгоградской области Александр.
Расчеты минометов оттачивают навыки прицельной стрельбы по наводке и прямой видимости, скорость и умение оперативно реагировать на большое количество поступающей информации.
«Вспоминаем все свои навыки. Встретим противника, обязательно победим, все будет хорошо», – поделился Анатолий, призванный минометчиком.
Водители-механики, наводчики и командиры боевых машин доводят до высокой степени мастерства свои навыки, готовясь к предстоящим столкновениям с противником.
«Обучаюсь работать пушками современными, опыт был, но с такими машинами не сталкивался. Нормально получается… Мы с братом здесь вдвоем, я вот на пушке, а он накатывает-водит. Будем в одном экипаже», — рассказал Иван, наводчик-оператор БМП из Волгограда.
Тяжело в учении, легко в бою. Дальше подготовленные бойцы отправятся укреплять рубежи Родины, и, с уверенностью можно сказать, что Херсонщина, как и остальные земли России под надежной защитой.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.