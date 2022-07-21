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Попытки обойтись без российского газа грозят всей Европе массовыми катастрофами на АЭС

Попытки обойтись без российского газа грозят всей Европе массовыми катастрофами на АЭС
ФБА «Экономика сегодня»

Намерение Европейского союза продлить работу атомных электростанций может обернутся крайне негативными последствиями для европейцев. Такое мнение в комментарии «Народным Новостям» сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предупредил, что ЕС будет готовиться к тому, чтобы впервые провести зиму без российского газа. В связи с этим Западу уже сейчас нужно искать альтернативу газа из РФ, а также диверсифицировать поставки энергоресурсов.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить домохозяйства, работников, предприятия. Действуя солидарно на уровне Евросоюза, мы можем покончить с энергетической зависимостью от России», – заявил он.

В качестве замены российского газа ряд стран ЕС уже заявили о готовности использовать атомные электростанции. Сенатор Ольга Ковитиди объяснила, чем грозит Европе такой шаг.

Фото из личного архива Ольги Ковитиди
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

По словам политика, нежелание Запада дружить с Россией может очень дорого стоить европейцам, поскольку нельзя забывать, что АЭС производят радиоактивные отходы, а сама проблема отработанного ядерного топлива до сих пор не решена.

«Более того, АЭС чрезвычайно уязвимы в условиях климатических кризисов. Риски серьезно повышаются с учетом экстремально высоких температур, накрывающих сегодня Европу. Также необходимо учитывать, что реакторы требуют ежедневного охлаждения, а для этого необходимо большое количество охлажденной воды. Достаточно сказать, что сегодня во Франции уже приходится останавливать реакторы из-за жаркого лета», – добавила Ковитиди.

Сенатор обратила внимание, что существующие угрозы катастрофических аварий на АЭС требуют повышенного внимания и такой же повышенной ответственности европейских лидеров, решивших заменить российский газ атомной энергией.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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