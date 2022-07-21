Попытки обойтись без российского газа грозят всей Европе массовыми катастрофами на АЭС

Намерение Европейского союза продлить работу атомных электростанций может обернутся крайне негативными последствиями для европейцев. Такое мнение в комментарии «Народным Новостям» сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предупредил, что ЕС будет готовиться к тому, чтобы впервые провести зиму без российского газа. В связи с этим Западу уже сейчас нужно искать альтернативу газа из РФ, а также диверсифицировать поставки энергоресурсов.
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить домохозяйства, работников, предприятия. Действуя солидарно на уровне Евросоюза, мы можем покончить с энергетической зависимостью от России», – заявил он.
В качестве замены российского газа ряд стран ЕС уже заявили о готовности использовать атомные электростанции. Сенатор Ольга Ковитиди объяснила, чем грозит Европе такой шаг.
По словам политика, нежелание Запада дружить с Россией может очень дорого стоить европейцам, поскольку нельзя забывать, что АЭС производят радиоактивные отходы, а сама проблема отработанного ядерного топлива до сих пор не решена.
«Более того, АЭС чрезвычайно уязвимы в условиях климатических кризисов. Риски серьезно повышаются с учетом экстремально высоких температур, накрывающих сегодня Европу. Также необходимо учитывать, что реакторы требуют ежедневного охлаждения, а для этого необходимо большое количество охлажденной воды. Достаточно сказать, что сегодня во Франции уже приходится останавливать реакторы из-за жаркого лета», – добавила Ковитиди.
Сенатор обратила внимание, что существующие угрозы катастрофических аварий на АЭС требуют повышенного внимания и такой же повышенной ответственности европейских лидеров, решивших заменить российский газ атомной энергией.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.