Попытки обойтись без российского газа грозят всей Европе массовыми катастрофами на АЭС

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предупредил, что ЕС будет готовиться к тому, чтобы впервые провести зиму без российского газа. В связи с этим Западу уже сейчас нужно искать альтернативу газа из РФ, а также диверсифицировать поставки энергоресурсов.