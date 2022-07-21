Попытка Стивена Кинга отречься от слов о Бандере возмутила пользователей Сети

Популярный американский писатель в жанре хоррор Стивен Кинг попытался отречься от своих слов про украинского националиста Степана Бандеру, а когда-то он назвал его «великим человеком». Пользователей соцсети Twitter возмутили попытки Кинга оправдаться.
«Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды», — заявил мастер литературных ужастиков в соцсети.
Многие пользователи обвинили писателя во лжи и попытке отрицать очевидные вещи.
«Можно было бы просто сказать, что вы не знаете, кто такой Степан Бандера, и тогда, может быть, у вас осталась бы хоть какая-то возможность для маневра»;
«Иногда лучше ничего не говорить о людях, о которых мы мало знаем. Бандера — военный преступник»;
«Вы буквально сказали, что в целом считаете Бандеру великим человеком. Вы восхваляли нациста и убийцу. При всем писательском таланте вы не сможете превратить эти слова во что-то другое»;
«Очевидно, что вы считаете пособника нацистов Бандеру, убивавшего евреев, великим человеком. Позор», — писали пользователи Twitter в комментариях.
Ранее Стивена Кинга разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. В разговоре с ним они представились президентом Украины Владимиром Зеленским, «попросив» оказать помощь в информационной борьбе с Россией. В ходе беседы писатель заявил, что считает украинского лидера «великим человеком», как и Степана Бандеру.