«Попытка Смольного вытереть ноги о лицо патриотов»: Пригожин высказался о награждении Боголюбовой

«Мы видим реальную попытку администрации района и Смольного вытереть ноги о лицо патриотов. Чтобы не подогревать слухи о моем конфликте с губернатором, я попросил главу Федерального агентства новостей обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разъяснить, согласовано ли награждение Боголюбовой с ним или с одной из ветвей Смольного или это является недостоверной информацией», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».