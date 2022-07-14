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«Попытка Смольного вытереть ноги о лицо патриотов»: Пригожин высказался о награждении Боголюбовой

«Попытка Смольного вытереть ноги о лицо патриотов»: Пригожин высказался о награждении Боголюбовой
Федеральное агентство новостей

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал решение Смольного наградить чиновницу Пушкинского района Санкт-Петербурга Татьяну Боголюбову, которая сорвала патриотическую выставку в Пушкине.

Во время экспозиции «Мариуполь — битва за русский мир!», организованную в поддержку спецоперации, Боголюбова потребовала убрать портрет Арсена «Моторолы» Павлова и патриотическую символику. Несмотря на противоправные действия чиновницы, Смольный планирует наградить Боголюбову с формулировкой «за сознательность». Редакция LIVE24 попросила предпринимателя прокомментировать действия властей Северной столицы.

Пригожин уверен, что администрация Санкт-Петербурга не поддерживает патриотически настроенных россиян, а своими действиями показывает истинное отношение к патриотической идеологии. Факт награждения чиновницы Боголюбовой это подтверждает.

«Мы видим реальную попытку администрации района и Смольного вытереть ноги о лицо патриотов. Чтобы не подогревать слухи о моем конфликте с губернатором, я попросил главу Федерального агентства новостей обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разъяснить, согласовано ли награждение Боголюбовой с ним или с одной из ветвей Смольного или это является недостоверной информацией», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Смольный также никак не отреагировал на запрет Z-символики на фестивале «День Русской Славы-2022». Во время мероприятия было запрещено все, что символизирует спецоперацию на Украине. Пригожин считает, что чиновники не обратили внимания на запрет, потому что у них отсутствует чувство патриотизма. 

беглов Мариуполь пригожин смольный
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