Новости0

Попытка переплыть Волгу под Тверью обернулась смертью для школьника

Попытка переплыть Волгу под Тверью обернулась смертью для школьника
pxhere.com

В Волге на территории Тверской области нашли тело 13-летнего школьника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

Труп мальчика нашли сегодня во Ржеве. Предварительно, подросток отдыхал на берегу вместе с подругой. В какой-то момент он решил переплыть реку, но утонул.

В настоящий момент тело школьника направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить точные причины и обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

волга подросток проверка ржев ск утопленник школьник
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.