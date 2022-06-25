Попытка переплыть Волгу под Тверью обернулась смертью для школьника

В Волге на территории Тверской области нашли тело 13-летнего школьника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.
Труп мальчика нашли сегодня во Ржеве. Предварительно, подросток отдыхал на берегу вместе с подругой. В какой-то момент он решил переплыть реку, но утонул.
В настоящий момент тело школьника направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая поможет установить точные причины и обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.