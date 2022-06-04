Попытавшиеся оформить визу в Мексику россияне получили отказы на украинском языке

Россиянам, желающим посетить Мексику, не удается оформить визу для поездки в страну.
После заполнения анкеты на получение визы в Мексику россиянам приходит отказ. Текст при этом написан на украинском языке, отмечает РИА Новости. Посольство Мексики пока не прокомментировало ситуацию.
«К сожалению, вынуждены сообщить, что ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан», — говорится в ответе на запрос о визе, отмечает телеканал «360».
Российский дипломат Григорий Машков ранее опоздал на заседание ООН из-за задержки получения визы в США. Несмотря на произошедшее, россиянин все же смог полноценно выступить, отмечает «Вечерняя Москва».