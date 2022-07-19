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Популярный сериал «Клон» годами обманывал своих зрительниц

Популярный сериал «Клон» годами обманывал своих зрительниц
Кадр из сериала “Клон”

Любимый многими россиянками бразильский сериал «Клон» стал символов эпохи. Однако создатели многосерийного фильма годами обманывали своих зрителей, передает «Киноафиша».

Дело в том, что при разборе героев «Клона», с точки зрения современного взгляда, можно увидеть проявление абьюза, инфантильности, разбитые судьбы и полное отсутствие логики. Сами же герои сериала являются глубоко несчастными людьми с багажом психологических проблем.

Основной минус «Клона» — факт того, что многие зрительницы действительно верят всему происходящему на экранах.

Так, на протяжении 250 серий женщины во всем мире сроднились с героями настолько, что начали считать их поведение образцом. Однако в реальности красочная история любви на экране представляет из себя большую трагедию в жизни с множеством поломанных судеб и семей. 

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RusNewsToday24
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