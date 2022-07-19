Популярный сериал «Клон» годами обманывал своих зрительниц

Любимый многими россиянками бразильский сериал «Клон» стал символов эпохи. Однако создатели многосерийного фильма годами обманывали своих зрителей, передает «Киноафиша».
Дело в том, что при разборе героев «Клона», с точки зрения современного взгляда, можно увидеть проявление абьюза, инфантильности, разбитые судьбы и полное отсутствие логики. Сами же герои сериала являются глубоко несчастными людьми с багажом психологических проблем.
Основной минус «Клона» — факт того, что многие зрительницы действительно верят всему происходящему на экранах.
Так, на протяжении 250 серий женщины во всем мире сроднились с героями настолько, что начали считать их поведение образцом. Однако в реальности красочная история любви на экране представляет из себя большую трагедию в жизни с множеством поломанных судеб и семей.