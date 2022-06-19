Популярность парка «Остров фортов» у туристов способствовала ускорению развития Кронштадта

«У нас в проекте предусмотрено федеральное финансирование на – форты, музей, инженерные сети и транспортную развязку, деньги инвесторов, которые вкладываются в коммерческие и социальные объекты — торговый центр, марину, гостиницы, меценатские пожертвования — на создание общественных пространств и частично на музеи, а также средства городского бюджета для развития улично-дорожной сети и инженерии. Все эти компоненты взаимосвязаны. В определенный момент одно потянуло за собой другое, и одно без другого не случилось бы. Участники проекта не хотят подвести друг друга», — подчеркнула Коротаева.