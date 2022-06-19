Популярность парка «Остров фортов» у туристов способствовала ускорению развития Кронштадта

Соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева во время выступления на ПМЭФ-2022 рассказала, через какую модернизацию инфраструктуры предстоит пройти Кронштадту благодаря проекту нового культурного кластера.
Коротаева выступила на ПМЭФ-2022 в сессии «Туризм как фактор влияния на имидж, социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность региона» и рассказала о позитивном влиянии проекта «Остров фортов» на развитие Кронштадта.
«Применительно к проекту «Остров фортов» в Кронштадте мы говорим о строительстве более чем 30 различных объектов социальной, туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры. Вместе они сформируют экосистему Кронштадта, создавая качественную туристскую среду и повышая качество жизни местного населения, предоставляя кронштадтцам новые возможности для образования, работы, отдыха и развлечений», — рассказала Марика Коротаева.
По словам спикера, проект должен получать отклик в душах вовлеченных людей — чиновников, инвесторов, меценатов. Формирование лояльности к идее всегда проще осуществить, опираясь на традиционные ценности.
«В основе проекта “Остров фортов” лежит история военно-морского флота, а если еще шире — история отношений человека и моря. Каждого эта тема “цепляет” по-своему», — отметила Коротаева.
Она уделила особое внимание финансированию «Острова фортов», отметив, что диверсификация инвестиций положительно сказалась на разработке проекта.
«У нас в проекте предусмотрено федеральное финансирование на – форты, музей, инженерные сети и транспортную развязку, деньги инвесторов, которые вкладываются в коммерческие и социальные объекты — торговый центр, марину, гостиницы, меценатские пожертвования — на создание общественных пространств и частично на музеи, а также средства городского бюджета для развития улично-дорожной сети и инженерии. Все эти компоненты взаимосвязаны. В определенный момент одно потянуло за собой другое, и одно без другого не случилось бы. Участники проекта не хотят подвести друг друга», — подчеркнула Коротаева.
Она отметила, что человеческий фактор стал еще родним «слагаемым успеха» проекта — позитивный, проактивный настрой команды позволяет каждому участнику воспринимать поставленные цели как личный вызов. Такой подход, разумеется, положительно влияет на работу, позволяя преодолевать трудности и опережать сроки.