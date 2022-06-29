Popular Mechanics назвал долю готовых к боевым вылетам истребителей F-22 ВВС США

Журнал Popular Mechanics назвал долю американской авиации, готовой к бою. Как выяснилось, к выполнению оперативных задач готовы лишь 50% из 186 истребителей пятого поколения F-22 и чуть более 40% стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer.
Не лучше дела обстоят с военно-транспортными самолетами. Подняться в воздух могут лишь 32,4% C-130T Hercules и 57% тяжелых транспортников C-5M Super Galaxy. Из всех имеющихся в ВВС США заправщиков KC-130T пригодны к использованию 36,5%.
Пентагон планировал довести до нормативного состояния 75% всех имеющихся у ВВС США боевых самолетов, однако потерпел неудачу по каждому наименованию.
Огромный парк военных самолетов Пентагона менее мощен, чем кажется, написали по этому поводу в Popular Mechanics.