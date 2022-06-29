Popular Mechanics назвал долю готовых к боевым вылетам истребителей F-22 ВВС США

Не лучше дела обстоят с военно-транспортными самолетами. Подняться в воздух могут лишь 32,4% C-130T Hercules и 57% тяжелых транспортников C-5M Super Galaxy. Из всех имеющихся в ВВС США заправщиков KC-130T пригодны к использованию 36,5%.