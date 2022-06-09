«Попросят прощения»: голливудские фильмы скоро вернутся в Россию, заявил продюсер Акопов

Продюсер Александр Акопов заявил, что скоро все голливудские блокбастеры вернутся в Россию, причем, по его словам, «вприпрыжку и прося прощения».
«Я вижу это просто. Все вприпрыжку вернутся и будут просить прощения. Они все вернутся. Кино — это все скоропортящийся продукт. Если фильм не вышел в кинотеатры, то его разбирают пираты и больше ты на нем денег не заработаешь», — заявил Акопов в программе «Эмпатия Манучи».
По словам продюсера, голливудские режиссеры мечтают о возвращении их фильмов в российский прокат, пишут жалоб ы в разные инстанции. Акопов считает, что блокбастеры так или иначе вернуться в РФ и создатели картин получат свой прежний заработок.