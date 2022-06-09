«Попросят прощения»: голливудские фильмы скоро вернутся в Россию, заявил продюсер Акопов

«Я вижу это просто. Все вприпрыжку вернутся и будут просить прощения. Они все вернутся. Кино — это все скоропортящийся продукт. Если фильм не вышел в кинотеатры, то его разбирают пираты и больше ты на нем денег не заработаешь», — заявил Акопов в программе «Эмпатия Манучи».