Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди граждан России старше 65 лет

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди граждан России старше 65 лет Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Роспотребнадзор отметил максимальный рост заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю среди россиян старше 65 лет.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что не удалось уберечь пожилых граждан от встречи с коронавирусной инфекцией.

«Они начинают болеть и это создаст дополнительную нагрузку на коечный фонд», — сообщила Попова.

В России вторую неделю наблюдается уменьшение темпов инфицирования, в десяти регионах отмечено снижение количества заболевших COVID-19. Пневмония развивается примерно у 3% заразившихся SARS-CoV-2, добавила глава ведомства.

 
загрузка...
 
коронавирус попова роспотребнадзор
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru