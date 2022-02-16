Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди граждан России старше 65 лет

Роспотребнадзор отметил максимальный рост заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю среди россиян старше 65 лет.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что не удалось уберечь пожилых граждан от встречи с коронавирусной инфекцией.

«Они начинают болеть и это создаст дополнительную нагрузку на коечный фонд», — сообщила Попова.

В России вторую неделю наблюдается уменьшение темпов инфицирования, в десяти регионах отмечено снижение количества заболевших COVID-19. Пневмония развивается примерно у 3% заразившихся SARS-CoV-2, добавила глава ведомства.

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