Попова оценила риски распространения оспы обезьян в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась данными о заражениях оспой в России. На данный момент не зафиксировано ни одного случая.
В соответствии с заявлением эксперта, на сегодняшний день нет положительных результатов тестирования. Несмотря такую ситуацию, стоит помнить о распространении этого вида инфекции в мире. Так как приближается период летних отпусков, важно надлежащим образом защититься от оспы.
Как полагает эксперт, правительство приняло ряд превентивных мер для того, чтобы защитить граждан от опасности. Сейчас существует две тест-системы: одна уже используется для выявления заболевания, другая выходит из регистрации. Сегодня любой желающий при появлении симптомов может записаться на тестирование в больнице.
Кроме того, вскоре появится новая вакцина. Как отмечает глава Роспотребнадзора, этот препарат уже хорошо себя показал. Помимо этого, проводится более жесткий контроль на въезде в страну.
«То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя», – сообщила Попова.
Она отметила, что высоких рисков заражения оспой для граждан РФ нет. Попова уверена: если инфекция появится в России, то она будет только завозной.