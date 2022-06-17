Попова оценила риски распространения оспы обезьян в России

Как полагает эксперт, правительство приняло ряд превентивных мер для того, чтобы защитить граждан от опасности. Сейчас существует две тест-системы: одна уже используется для выявления заболевания, другая выходит из регистрации. Сегодня любой желающий при появлении симптомов может записаться на тестирование в больнице.