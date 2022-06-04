Поплавская высказалась о новом гражданстве Невзорова

Актриса Яна Поплавская неожиданно похвалила журналиста Александра Невзорова* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), которому президент Украины Владимир Зеленский дал гражданство.
Артистка считает правильным, что ведущий решил получить украинский паспорт. Она посоветовала гражданам, которые оскорбительно высказываются о России и стыдятся родины, брать пример с Невзорова.
«Считаю, что правильно поступил — показал пример всем, кому «стыдно за Родину, за Россию». Остальные почему-то не спешат менять гражданство и менять место жительства, но продолжают стыдиться», — написала знаменитость в Telegram-канале.
Невзоров вместе с женой в апреле подал документы на украинское гражданство. Летом стало известно, что их заявка одобрена.
Журналист стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков. Суд заочно арестовал Невзорова.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами