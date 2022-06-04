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Поплавская высказалась о новом гражданстве Невзорова

Поплавская высказалась о новом гражданстве Невзорова
wikimepia.org / Okras / CC BY-SA 4.0

Актриса Яна Поплавская неожиданно похвалила журналиста Александра Невзорова* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), которому президент Украины Владимир Зеленский дал гражданство.

Артистка считает правильным, что ведущий решил получить украинский паспорт. Она посоветовала гражданам, которые оскорбительно высказываются о России и стыдятся родины, брать пример с Невзорова.

«Считаю, что правильно поступил — показал пример всем, кому «стыдно за Родину, за Россию». Остальные почему-то не спешат менять гражданство и менять место жительства, но продолжают стыдиться», — написала знаменитость в Telegram-канале.

Невзоров вместе с женой в апреле подал документы на украинское гражданство. Летом стало известно, что их заявка одобрена.

Журналист стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков. Суд заочно арестовал Невзорова.  

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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