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Поплавская разнесла артистов, критикующих Россию из-за границы

Поплавская разнесла артистов, критикующих Россию из-за границы
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Яна Поплавская эмоционально высказалась о коллегах, уехавших за границу и оттуда критикующих свою родину. Артистка жестко упрекнула знаменитостей, заработавших в России состояние.

Свою человеческую и гражданскую позицию Поплавская выразила в телеграм-канале. Она не стала скрывать возмущения, говоря об артистах, которые в России получали деньги из федерального бюджета, а теперь поливают страну грязью, пишет «Царьград».

«Ты всех обманул. Ты надел на себя шкурку овечью, прикинулся овцой, ходил всем ручки целовал, бабки получал. Ты такие кульбиты вытворял, что цирковые позавидуют», — возмутилась Поплавская.

Уехавшим артистам Поплавская посоветовала зарабатывать за границей исключительно своим талантам. В России же, по ее мнению, осталось достаточно молодых дарований, которым до настоящего времени было трудно пробиться к звездному олимпу.

артисты критика поплавская эмиграция
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