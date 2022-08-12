Поплавская разнесла артистов, критикующих Россию из-за границы

Актриса Яна Поплавская эмоционально высказалась о коллегах, уехавших за границу и оттуда критикующих свою родину. Артистка жестко упрекнула знаменитостей, заработавших в России состояние.
Свою человеческую и гражданскую позицию Поплавская выразила в телеграм-канале. Она не стала скрывать возмущения, говоря об артистах, которые в России получали деньги из федерального бюджета, а теперь поливают страну грязью, пишет «Царьград».
«Ты всех обманул. Ты надел на себя шкурку овечью, прикинулся овцой, ходил всем ручки целовал, бабки получал. Ты такие кульбиты вытворял, что цирковые позавидуют», — возмутилась Поплавская.
Уехавшим артистам Поплавская посоветовала зарабатывать за границей исключительно своим талантам. В России же, по ее мнению, осталось достаточно молодых дарований, которым до настоящего времени было трудно пробиться к звездному олимпу.