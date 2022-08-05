Поплавская отреагировала на прокурорскую проверку счетов Галкина и Хаматовой

Актриса Яна Поплавская прокомментировала в своем Telegram-канале новость о грядущей проверке налоговых деклараций российских звезд, покинувших Россию.
«А что же раньше не проверяли? И проверят ли всех остальных? Кстати, если говорить по-честному, то проверять надо всегда и всех — и артистов, и политиков, и блогеров, и многих других», — написала Поплавская.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в прокуратуру с просьбой проверить исправность налоговых отчислений ряда звезд, покинувших РФ — Чулпан Хаматовой, Ивана Урганта, Максима Галкина. Парламентарий пояснил, что подобная необходимость возникла на фоне новостей о распродаже их элитной надвижимости в России.
Сухарев подчеркнул, что в случае обнаружения каких-либо неуплат, их счета или имущество могут быть изъяты в счет погашения задолженности перед государством.