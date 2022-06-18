Поплавская объяснила, почему у Галкина не получится отнять замок

«Они же купили замок, правда? Они же заплатили деньги. Налог платят с имущества. И еще должны платить налог на роскошь. Получается, что американские, швейцарские и прочие банки у нас забрали деньги, которые мы положили к ним на счета. Мы возмущаемся. Это же наши деньги. Мы их заработали и положили. Но если будем отнимать имущество, то чем мы лучше. Мы получается нарушаем все юридические права», — высказалась актриса в интервью для Teleprogramma.pro.