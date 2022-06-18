Поплавская объяснила, почему у Галкина не получится отнять замок

Актриса Яна Поплавская рассказала, почему у шоумена Максима Галкина нельзя отобрать замок в деревне Грязь. По ее мнению, в этой ситуации будут нарушены все юридические права.
Галкин и его семья покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Перебравшись в Израиль, артист неоднократно оскорблял родину и ее жителей.
Теперь замок шоумена, который располагается в РФ пустует. Жители деревни Грязь выступили с инициативой забрать роскошный дом. Поплавская решила прокомментировать случившееся.
«Они же купили замок, правда? Они же заплатили деньги. Налог платят с имущества. И еще должны платить налог на роскошь. Получается, что американские, швейцарские и прочие банки у нас забрали деньги, которые мы положили к ним на счета. Мы возмущаемся. Это же наши деньги. Мы их заработали и положили. Но если будем отнимать имущество, то чем мы лучше. Мы получается нарушаем все юридические права», — высказалась актриса в интервью для Teleprogramma.pro.
Ранее журналистам удалось задать несколько вопросом жене юмориста, певице Алле Пугачевой. Исполнительница призналась, что намерена вернуться в Россию к осени.