Поплавская неприличным анекдотом про Вовочку поставила на место всех покинувших Россию звезд

Посмотрите на Бориса Корчевникова, который закупает все, что можно и тоже жертвует. Это же людские деньги. Знаете, какой это труд, и это все — тоже деньги людей. Так почему вы — Иваны, не помнящие родства, не помнящие ни хорошего, ничего. Вы обругали все, что можно. При этом говорите: «Ну и чего? А мы тут все равно работаем». Значит, этим же должен кто-то заниматься. Вот Володин об этом очень хорошо говорил, что надо запретить, убрать, что, если ты не со страной, значит, ты не нужен стране.