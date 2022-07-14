Поплавская неприличным анекдотом про Вовочку поставила на место всех покинувших Россию звезд

Многие уехавшие артисты, находясь за границей, стали грубо высказываться в отношении России после начала спецоперации на Украине. Известная актриса Яна Поплавская в интервью «Народным Новостям» рассказала о своем отношении к покинувшим страну знаменитостям, а также прокомментировала их планы вернуться в Россию.
— Яна, нужны ли России такие звезды, которые отвернулись от Родины?
— Звезды какие? Звезды на небе, как говорил Евгений Евстигнеев, мой любимый, прекрасный русский актер. Он всегда, когда ему говорили, что он звезда, говорил: «Звезды на небе, а мы тут работу работаем, как люди». Поэтому звезды — это понятие относительное.
Кто себя звездой назначил, вот в чем дело. Люди, которые получили тут все, все преференции, государство их обучило. Большинство из них училось на бюджетных местах, тогда не было платного образования, то есть государство платило деньги. Они получали деньги из федерального бюджета, зарабатывали их тут.
Если ты ругаешь свое государство, иди в то место, где тебе сейчас комфортно, но уже не возвращайся сюда, не нужно. Не надо зарабатывать деньги и протягивать свои жадные лапки, зарабатывая российские рубли, потом их конвертировать в ту валюту, где они находятся-отдыхают. Зарабатывайте в другой стране, там, куда вы уехали.
— Как Вы считаете, смогут ли они на Западе найти себе достойное применение?
— Есть такой старый неприличный анекдот про Вовочку, там хорошая концовка, когда после жалоб учительницы папа решил наказать Вовочку и стукнул его ложкой, а она сломалась.
«А Вовочка смотрит на него и говорит: «****? (Наказал? — Прим ред.) А чем кушать будешь?» — пошутила актриса.
Вот это примерно из этой истории.
— Есть ли сегодня в стране достойные звезды и достаточно ли у нас их?
— Я преподаватель, педагог, я веду мастер-курс театрального института. Знаете, какое количество талантливых людей? Незаменимых нет.
Для чего тогда была программа «Голос», где все эти потрясающие, фантастические победители и участники. Молодые!. Где эти талантливые дети, подростки, юные люди? Где они? Их не пускали те, кто назначили себя незаменимыми звездами российской эстрады.
Идите, собственно говоря, и отдыхайте в лес. Дайте дорогу молодым талантливым людям, которые любят эту страну, и которые с ней и в горе, и в радости, и в победах, и в проигрышах. Это как клятва о любви, которую я чуть-чуть переиначила.
— Как Вы относитесь к тому, что уехавшие знаменитости в будущем могут «переобуться», стоит ли давать им второй шанс?
— Все это относится к стране. Что такое страна? Страна — это люди. Страна — это корни. Страна — это ты. После того, что произошло. После того, что они вылили просто чудовищные помои. Понимаете, главное слово — помои, которые льются от человека, которому страна дала все. Вопрос — зачем? Для чего?
При том, что выступил президент и сказал, что наши ребята отстаивают позиции Родины, страны, эти люди позволяют себе невообразимое. У меня благотворительный фонд. Я работаю с военными, закупаю лекарства, медикаменты и так далее, и тому подобное.
А в это время Ургант почему-то назначил концерт на 28 ноября, у Макаревича еще когда-то, и актриса Ауг, которая поливает страну, и прямо говорит: «Ну и что вы мне сделаете? Ну и что? А я сейчас участвую в трех проектах». Это как? Это немыслимо ни для какой страны. Это плевок людям в лицо, людям, которые у себя отрывают копеечки свои, жертвуют в фонды.
Посмотрите на Бориса Корчевникова, который закупает все, что можно и тоже жертвует. Это же людские деньги. Знаете, какой это труд, и это все — тоже деньги людей. Так почему вы — Иваны, не помнящие родства, не помнящие ни хорошего, ничего. Вы обругали все, что можно. При этом говорите: «Ну и чего? А мы тут все равно работаем». Значит, этим же должен кто-то заниматься. Вот Володин об этом очень хорошо говорил, что надо запретить, убрать, что, если ты не со страной, значит, ты не нужен стране.
— В конце февраля актриса Чулпан Хаматова переехала из России в Латвию. Несмотря на это, фильм с ее участием выйдет на экраны отечественных кинотеатров. В августе состоится премьера. Нужно ли их фильмы с их участием показывать у нас в стране после всего?
— Вспомните слова Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, — спроси, что ты можешь сделать для своей Родины». Это великие слова! И заметьте, тогда это был американский президент, один из любимейших народом США, умнейших людей, которые руководили страной.
Пусть они спросят. Не можешь ничего сделать для страны, и хочешь все время, чтобы страна тебе давала преференции, деньги, на которые ты будешь есть и пить. Не надо! Зарабатывайте как хотите — мойте полы, делайте все, что угодно.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.