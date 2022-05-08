Попавший в плен хорватский наемник объяснил разницу между «Азовом» и ВСУ

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Украинские вооруженные силы и боевики нацбатальона «Азов»* (против его членов в РФ возбуждено уголовные дела) имеют ряд отличий. О них рассказал хорватский наемник, попавший в плен к ВС РФ.
«Азов» не до конца можно считать частью ВСУ, отметил он. Боевики нацбатальона выполняют те же самые приказы, что и силовики ВСУ, но имеют больше свободы действий. Именно поэтому они отличаются своей жестокостью и агрессией, передает RT.
«Да, есть разница. Как мне рассказывали, батальон “Азов” подчиняется тем же приказам, что и Нацгвардия. Они участвуют в обороне, но мы получаем разные приказы. Они не являются частью украинских Вооруженных сил», — объяснил иностранец.
Наемник также добавил, что слышал об идеологии «азовцев». Он также видел видео, которые запечатлели зверства и бесчеловечное отношение неонациостов к мирным жителям.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела