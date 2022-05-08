Попавший в плен хорватский наемник объяснил разницу между «Азовом» и ВСУ

«Азов» не до конца можно считать частью ВСУ, отметил он. Боевики нацбатальона выполняют те же самые приказы, что и силовики ВСУ, но имеют больше свободы действий. Именно поэтому они отличаются своей жестокостью и агрессией, передает RT.