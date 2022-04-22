Попавший под запрет на въезд в Россию Данилко не теряет надежды прогуляться по Красной площади

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Музыкант Андрей Данилко,
известный под псевдонимом Верка Сердючка, попал в список артистов, которым
запрещен въезд на территорию Россию. Ограничение продлится до 2072 года.
Данилко заявил, что он
обрадовался, когда увидел в списке и других украинских артистов. По словам
музыканта, он не теряет надежду, что через 50 лет сможет все равно посетить
Россию.
«Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял, у меня, в
принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади»,
— приводит слова артиста издание «СтарХит».
Кроме Данилко в черный список вошли: Антон Птушкин, Андрей
Бедняков, Иван Дорн, Алан Бадоев, Монатик, Никита Алексеев, Макс Барских
(Николай Бортник), Джамала, Надежда Дорофеева, Святослав Вакарчук и многие
другие. Часть доходов всех этих звезд была связана с Россией.