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    Попавший под запрет на въезд в Россию Данилко не теряет надежды прогуляться по Красной площади

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Попавший под запрет на въезд в Россию Данилко не теряет надежды прогуляться по Красной площади

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    globallookpress.com/Alexander Keltik/Russian Look

    Музыкант Андрей Данилко,
    известный под псевдонимом Верка Сердючка, попал в список артистов, которым
    запрещен въезд на территорию Россию. Ограничение продлится до 2072 года.

    Данилко заявил, что он
    обрадовался, когда увидел в списке и других украинских артистов. По словам
    музыканта, он не теряет надежду, что через 50 лет сможет все равно посетить
    Россию.

    «Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял, у меня, в
    принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади»,
    — приводит слова артиста издание «СтарХит».

    Кроме Данилко в черный список вошли: Антон Птушкин, Андрей
    Бедняков, Иван Дорн, Алан Бадоев, Монатик, Никита Алексеев, Макс Барских
    (Николай Бортник), Джамала, Надежда Дорофеева, Святослав Вакарчук и многие
    другие. Часть доходов всех этих звезд была связана с Россией.

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