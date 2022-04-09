Попавший под санкции Лепс собирается открыть ресторан в Москве

Ресторан Лепса будет располагаться на Патриарших прудах. Акцент в заведении сделан на русскую кухню. Кроме того, в меню ресторана будут котлеты по-киевски с черной икрой и устрицы под соусом из шампанского и лайма, передает Telegram-канал «Звездач».