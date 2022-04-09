Попавший под санкции Лепс собирается открыть ресторан в Москве

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Известный российский музыкант Григорий Лепс планирует начать новый бизнес. Артист задумался об открытии своего ресторана в столице.
Последнее время Лепса преследует череда неудач: у артиста заблокировали счета в зарубежных банках, он пережил развод, а также проиграл дело в суде об отмене концертов. Однако несмотря на это, музыкант полон энергии и планирует открыть собственный бизнес.
Ресторан Лепса будет располагаться на Патриарших прудах. Акцент в заведении сделан на русскую кухню. Кроме того, в меню ресторана будут котлеты по-киевски с черной икрой и устрицы под соусом из шампанского и лайма, передает Telegram-канал «Звездач».
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