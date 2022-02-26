Попавшие под санкции российские банки будут отключены от SWIFT

Запад отключит попавшие под санкции российские банки от SWIFT. Кроме того, при необходимости ограничения могут коснуться не только финансовых учреждений, уже включенных в санкционный список.

О решении объявили в правительстве Германии. Также в ФРГ напомнили о намерении стран Запада ограничить возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций. Подобные санкции были приняты из-за напряженной ситуации на территории Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения вынужденной специальной операции в Донбассе 24 февраля. Ее целью является освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны Киева.

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