Попавшие под санкции российские банки будут отключены от SWIFT

Попавшие под санкции российские банки будут отключены от SWIFT Новости
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Запад отключит попавшие под санкции российские банки от SWIFT. Кроме того, при необходимости ограничения могут коснуться не только финансовых учреждений, уже включенных в санкционный список.

О решении объявили в правительстве Германии. Также в ФРГ напомнили о намерении стран Запада ограничить возможности Банка России по поддержке рубля за счет международных финансовых операций. Подобные санкции были приняты из-за напряженной ситуации на территории Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения вынужденной специальной операции в Донбассе 24 февраля. Ее целью является освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны Киева.

 
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