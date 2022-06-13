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Попадание в больницу Вишневского и жилые дома: первые фото из Донецка после массированного обстрела

Попадание в больницу Вишневского и жилые дома: первые фото из Донецка после массированного обстрела
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Украинские подразделения продолжают обстреливать Донецк — интенсивность бомбежек увеличилась в последние дни. корреспондент “Народных Новостей” показал эксклюзивные кадры с места событий.

Снаряды попадают в спальные районы и объекты гражданской инфраструктуры, под ударом оказываются жилые дома, школы, больницы, магазины.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Часть снарядов попала в район больницы Вишневского, задело и дома, расположенные рядом с ней.

По последним данным, число пострадавших в результате обстрелов от 13 июня возросло до 18 человек. Также известно, что пять человек, в том числе ребенок, погибли при атаке с украинских позиций.

Донбасс обстрел фото обстрела
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