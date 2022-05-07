«Понятно, что Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой». Дмитрий Рогозин сообщил о смене логотипа Роскосмоса

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Госкорпорация Роскосмос сообщила о смене логотипа – это будет красная звезда. Отмечается, что логотип меняется временно, а новый символ российского космического ведомства уже прокомментировал глава этого самого ведомства Дмитрий Рогозин.





«Мы считаем, что красная звезда – это символ той борьбы, которую вел наш советский народ, это красная звезда, которая была на Знамени Победы, и она должна быть на шевронах Роскосмоса. Мы перешли оперативно на эту красную звезду. Понятно, что Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой», – сказал Дмитрий Рогозин.

«Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе, и которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать этим вызовам, брошенным нашей стране», – добавил он.