«Понять не в состоянии»: Захарова отреагировала на требования Трасс к Китаю

«Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США», — отметила Захарова в личном Telegram-канале.