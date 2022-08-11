«Понять не в состоянии»: Захарова отреагировала на требования Трасс к Китаю

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не способна понять тактику Китая по Тайваню. Так считает официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Она подчеркнула, что на политическом поле визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй считают провокацией.
«Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США», — отметила Захарова в личном Telegram-канале.
Ранее британский министр иностранных дел обратилась к Пекину с требованием немедленно разрешить споры вокруг Тайбэя с помощью дипломатии. Трасс подчеркнула, что распорядилась вызвать посла КНР в связи с этим, передает RT.