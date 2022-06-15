Помощника президента РФ Ушакова удивило молчание Запада об обстрелах Донецка

Молчание Запада после целенаправленных обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, удивляет и одновременно ожидаемо, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
«Просто войсковая операция против мирного гражданского населения… Главное, что удивляет, а может даже не удивляет, что на Западе об этом молчат», — прокомментировал политик, добавив, что пока с невнятным комментарием выступила только ООН.
После очередной серии обстрелов гражданской инфраструктуры Донецка, которые привели к жертвам среди мирного населения, глава ДНР Денис Пушилин обратился к России. Он подчеркнул, что ВСУ перешли все границы, используя запрещенные международными конвенциями методы ведения боевых действий. Теперь, отметил Пушилин, союзные войска задействуют дополнительные силы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.