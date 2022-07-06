Помощника главы МВД России Умнова арестовали по решению суда Москвы

«Басманным районным судом г. Москвы 06 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ — Умнова Сергея до 05 сентября 2022 года», — сообщили в суде.