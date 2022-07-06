Помощника главы МВД России Умнова арестовали по решению суда Москвы

Помощник главы МВД России Сергей Умной арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы.
Умнову вменяется злоупотребление полномочиями. Соответствующее заседание проходило в закрытом режиме. Защита обвиняемого относительно формата процесса не возражала. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отклонено.
«Басманным районным судом г. Москвы 06 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ — Умнова Сергея до 05 сентября 2022 года», — сообщили в суде.
Согласно версии следствия, Умнов причастен к приобретению на средства фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти имущества в личных целях.