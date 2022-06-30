Помощник президента Украины Устенко заявил, что стране нужен триллион долларов на восстановление

Полное восстановление Украины потребует вложений на сумму порядка триллиона долларов, заявил помощник президента страны по экономическим вопросам Олег Устенко, передает РИА Новости.
По словам советника Владимира Зеленского, прямые убытки от ведения боевых действий оцениваются в 650 млрд долларов. Эта цифра увеличивается до одного триллиона, если прибавить сюда «косвенные убытки».
Чтобы объяснить, насколько большие деньги понадобятся Украине, Устенко привел в пример размер национального ВВП. Так, в прошлом году этот показатель достиг исторического максимума — 200 млрд долларов. Это означает, что восстановление обойдется в сумму, пятикратно превышающую рекордный ВВП.
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский называл более скромную сумму для восстановления страны. По его оценкам, хватит 600 млрд долларов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.