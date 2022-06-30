Помощник президента Украины Устенко заявил, что стране нужен триллион долларов на восстановление

Чтобы объяснить, насколько большие деньги понадобятся Украине, Устенко привел в пример размер национального ВВП. Так, в прошлом году этот показатель достиг исторического максимума — 200 млрд долларов. Это означает, что восстановление обойдется в сумму, пятикратно превышающую рекордный ВВП.