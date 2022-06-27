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Помощник президента РФ Ушаков: Путин примет участие в осеннем саммите G20

Помощник президента РФ Ушаков: Путин примет участие в осеннем саммите G20
kremlin.ru / Администрация президента России

Глава российского государства Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит «Группы двадцати». Соответствующее заявление сделал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Стоит отметить, что осенний саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Индонезия надеется на очный формат встречи, указали в Кремле.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что реакция западной стороны на участие президента России в предстоящей встрече G20 не должна торпедировать работу объединения.

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