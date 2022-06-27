Помощник президента РФ Ушаков: Путин примет участие в осеннем саммите G20

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что реакция западной стороны на участие президента России в предстоящей встрече G20 не должна торпедировать работу объединения.

Стоит отметить, что осенний саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Индонезия надеется на очный формат встречи, указали в Кремле.

Глава российского государства Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит «Группы двадцати». Соответствующее заявление сделал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.