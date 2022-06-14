Помощник президента РФ Ушаков: переговоры между Москвой и Киевом заглохли

«Был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что никакой реакции не было. И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло», — рассказал помощник президента РФ.