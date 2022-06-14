Помощник президента РФ Ушаков: переговоры между Москвой и Киевом заглохли

Переговорный процесс между Москвой и Киевом на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик заглох. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, российская сторона передала свои предложения. Однако Киев до сих пор на них не ответил.
«Был передан наш подработанный проект, который на данный момент остался последним, потому что никакой реакции не было. И после этого какие-то, может, были контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей. И потом вообще все заглохло», — рассказал помощник президента РФ.
Ранее сообщалось, что Москве не дали ни одного шанса решить проблему республик Донбасса мирными средствами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.