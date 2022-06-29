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Помощник Байдена заявил о намерении США разместить дополнительные силы НАТО в Европе

Помощник Байдена заявил о намерении США разместить дополнительные силы НАТО в Европе
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден намерен огласить на грядущем саммите НАТО решение о размещении дополнительных сил американского армии в Европе. 

Размещение американских военных в Европе будет рассчитано на долгосрочную перспективу, о чем во вторник, 28 июня, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он не продлился», — сообщил он.

Также на предстоящей встрече власти стран-участниц Североатлантического альянса намерены подтвердить приверженность обязательствам по наращиванию военного присутствия в Европе из-за ситуации на Украине. 

Салливан также прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, данный шаг станет предметом беспокойства США и всей НАТО, передает RT.

Байден европа НАТО США
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