Помощь меломанам – чистим диски и винил

Послушать первый альбом певца, ставшего легендой, произведение, выпущенное в лимитированной коллекции и ли вспомнить хорошие времена от старой записи. Этому всему может помешать плохое состояние компакт-дисков или винила, особенно если они хранились без упаковки. Узнаем, как поддержать источники музыки в чистоте, ведь для этого потребуется только спирт медицинский и другие мелочи.

К чему может привести грязь на поверхности?

Конечно, застаревшая пыль и прочая грязь влияет на покрытие с которого считывается записанная информация. Если включите виниловую пластинку или диск, у вас не только не выйдет насладиться звучанием, но и получится испортить настроение. Скрипы, постукивания, пощелкивание, прерывание, резкий переход от одного ритма к другому – первые симптомы о том, что с покрытием беда. Следующий шаг весьма опасен, диск может вообще перестать передавать информацию.

Лучшее средство для очистки дисков

Самым эффективным в таком случае считается медицинский спирт или другие воплощения чистого этанола, но для начала нужно подготовить «поле». Для этого нужно избавить рабочую поверхность от крупных частичек, продув или протерев мягкой безворсовой салфеткой. Подойдет ткань из микрофибры, она же поможет справиться со следами от пальцев. Проводить ею нужно не по круговой линии, а поперек, продвигаясь от центрального отверстия (внутреннего обода) к кайме.

Далее нужно смешать медицинский спирт с водой в соотношении 1:1, смочить немного вату и протереть ею диск или виниловую пластинку, также как вы избавлялись от пыли. Затем оставьте очищенный диск на полотенце на полчаса для просыхания. При необходимости можно слегка протереть тканью.