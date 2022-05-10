Помнит и стар, и млад: эксклюзивные кадры акции «Бессмертного полка» в Петербурге, объединившей народ

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После утреннего парада Победы в центре Петербурга прошла еще одна важная акция — «Бессмертный полк». Впервые за два года шествие прошло в очном режиме из-за ковидных ограничений. О том, как прошла, что думают ее участники — в фоторепортаже «Народных Новостей».
С каждым годом участников мероприятия становится все больше, 2022 год не стал исключением. За два часа до начала акции на центральных улицах уже собрались десятки тысяч людей. Как отмечают наблюдатели, в этот раз число участников будет рекордным.
Значение шествия сложно переоценить, ведь оно объединяет самые разные судьбы — от пулеметчиков до узников концлагерей. Участие в нем принимают не только их родственники, но и небезразличные люди, которые понимают важность этой акции. Победа над фашизмом далась русскому народу не легко и горечь тех событий нельзя забывать.
Корреспондент «Народных Новостей» не остался в стороне и также принял участие в памятном шествии вместе с тысячами россиян.
К акции «Бессмертного полка» присоединились как пожилые, так и молодые россияне. С некоторым из них пообщался корреспондент «Народных Новостей».
Одним из них стал Виктор Зиновьевич — ровесник войны 1941 года рождения. Он признался, что всегда участвовал в мероприятиях, посвященных событиям ВОВ, его поддерживала супруга.
«9 Мая — сегодня самый торжественный праздник. Я все эти годы ходил на советские и российские акции, которые проходили в мае и ноябре, мы всегда ходили супругой, когда она еще была живой. Приходил и на оркестр на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. А вот теперь пришел на «Бессмертный полк», — сказал он.
На стенды Виктор Зиновьевич поместил портреты самых близких людей.
«Я решил поместить на эти стенды самых близких людей, кто воевал, кто дожил и кто погиб. Здесь все они есть. Акция объединяет все поколения, независимо как они настроены — подавляющее часть народа понимает, что память о победе, о тех, кто принес победу, это очень важно для нас, старших, и для наших детей и внуков», — добавил он.
Некоторые горожане отмечают, что принимают участие в акции в первый раз. Петербурженка Наталья рассказала, для чего она пришла на мероприятие.
«Пришли в честь памяти 9 Мая — поддержать наших бойцов, дедушек, бабушек. Хотим почтить вечную память им. Мы вышли в первый раз, очень интересно было посмотреть на «Бессмертный полк». Он проходит у нас много лет, мы вот собрались первый раз», — призналась она.
Наталья добавила, что ее дедушка прошел всю войну.
«Очень важный праздник, у нас дедушка воевал, прошел всю войну и долго еще жил. У него большая семья в разных городах», — пояснила она.
Владимир в разговоре с корреспондентом НН подчеркнул, что День Победы — это, в первую очередь, память о героях.
«Пришли сегодня сюда с женой почтить память наших героев, наших родных, чтобы это не забывалось, ведь это самый главный праздник. Это история не только нашей семьи, но и нашего народа», — подчеркнул Владимир.
Петербужцы отмечают, что такие мероприятия показывают, насколько сильно единение народа.
«Это определенная часть нашей истории, не просто праздник. Я увидел единение нашего народа», — коротко отметил Олег Николаевич.
Почтить память предков, отдать им дань уважения, приходят целыми семьями.
«Это великий праздник для нашего народа. На портретах у меня мои мама и папа, они участники войны. Всю войну они проездили на санитарном поезде: мать лечила, отец был машинистом. Важно всегда помнить и не забывать самый важный праздник для россиян», — рассказал Геннадий Николаевич, извившись за свою немногословность.
В первый раз «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске, идею воплотили в жизни местные журналисты. Тогда на шествие вышло более шести тысяч человек. С тех пор акция быстро распространилась не только по городам России, но и других стран. Принять участие в ней может каждый желающий.