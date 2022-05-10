Помнит и стар, и млад: эксклюзивные кадры акции «Бессмертного полка» в Петербурге, объединившей народ

«Я решил поместить на эти стенды самых близких людей, кто воевал, кто дожил и кто погиб. Здесь все они есть. Акция объединяет все поколения, независимо как они настроены — подавляющее часть народа понимает, что память о победе, о тех, кто принес победу, это очень важно для нас, старших, и для наших детей и внуков», — добавил он.