пользователям предлагают «застраховать» средства на «едином межбанковском счете»

Команда банка ВТБ рассказала об обнаруженном новом сценарии телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии.
Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся у собеседника на «едином межбанковском счете в ЦБ». Таким образом они пытаются убедить собеседников в необходимости защитить средства после компрометации персональных данных.
По данным ВТБ, в новой мошеннической схеме с каждым клиентом работают несколько злоумышленников. Сначала они обзванивают клиентов якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о поступившем «заявлении от Центрального банка» о компрометации персональных данных. Мошенники уточняют, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету. Доступ к нему, по легенде мошенников, имеют только сотрудники банков, которые и подозреваются в попытках мошенничества.
Далее звонок переводится на «сотрудника департамента безопасности «ЦБ», который уточняет, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами он пользуется, проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. Именно в этот момент мошенники предлагают застраховать общую сумму на едином счете, которая позволит вернуть все деньги в случае успешного хищения денежных средств мошенниками. Для этого они убеждают клиента перевести все свои деньги на «безопасный счёт».
Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов пояснил:
Легенда о «едином счете в ЦБ» появилась у мошенников чуть ранее в этом году и, к сожалению, пользуется у них успехом. Клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счет у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его. Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента – это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв.