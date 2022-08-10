пользователям предлагают «застраховать» средства на «едином межбанковском счете»

Команда банка ВТБ рассказала об обнаруженном новом сценарии телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии.





Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся у собеседника на «едином межбанковском счете в ЦБ». Таким образом они пытаются убедить собеседников в необходимости защитить средства после компрометации персональных данных.

По данным ВТБ, в новой мошеннической схеме с каждым клиентом работают несколько злоумышленников. Сначала они обзванивают клиентов якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о поступившем «заявлении от Центрального банка» о компрометации персональных данных. Мошенники уточняют, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету. Доступ к нему, по легенде мошенников, имеют только сотрудники банков, которые и подозреваются в попытках мошенничества.

Далее звонок переводится на «сотрудника департамента безопасности «ЦБ», который уточняет, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами он пользуется, проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. Именно в этот момент мошенники предлагают застраховать общую сумму на едином счете, которая позволит вернуть все деньги в случае успешного хищения денежных средств мошенниками. Для этого они убеждают клиента перевести все свои деньги на «безопасный счёт».

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов пояснил: