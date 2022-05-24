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Пользователям объяснили, нужно ли закрывать камеру на компьютере

Пользователям объяснили, нужно ли закрывать камеру на компьютере
pixabay.com

Разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер ответил на вопрос о безопасности веб-камер. Он объяснил, следует ли их закрывать.

Многие пользователи компьютеров и ноутбуков предпочитают заклеивать веб-камеры на своих устройствах. Как отметил Геллер, в теории хакеры могут взломать ее программное обеспечение и подсматривать за человеком. Однако вероятность этого крайне мала.

«Крупным сервисам, которые мы используем, не нужна ваша камера, и они не хранят видео. Это должен быть целенаправленный взлом камеры», — рассказал он в разговоре с NEWS.ru.

Геллер уточнил, что кибермошенники получают удаленный доступ к компьютеру после установки вредоносных программ. Чтобы этого избежать, IT-специалист посоветовал использовать антивирусы.

камера кибербезопасность компьютер
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