Пользователям объяснили, нужно ли закрывать камеру на компьютере

Разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер ответил на вопрос о безопасности веб-камер. Он объяснил, следует ли их закрывать.
Многие пользователи компьютеров и ноутбуков предпочитают заклеивать веб-камеры на своих устройствах. Как отметил Геллер, в теории хакеры могут взломать ее программное обеспечение и подсматривать за человеком. Однако вероятность этого крайне мала.
«Крупным сервисам, которые мы используем, не нужна ваша камера, и они не хранят видео. Это должен быть целенаправленный взлом камеры», — рассказал он в разговоре с NEWS.ru.
Геллер уточнил, что кибермошенники получают удаленный доступ к компьютеру после установки вредоносных программ. Чтобы этого избежать, IT-специалист посоветовал использовать антивирусы.