Пользователи в восторге от Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra продается в Китае уже 10 дней, и у первых покупателей уже было время ознакомиться с новинкой и рассказать о своих впечатлениях. Как пишет китайский источник, такие впечатления практически сплошь позитивные – 98% отзывов, оставленных на площадке JD.com, положительные.





Также отмечается, что базовая версия Xiaomi 12S Ultra (смартфон, как и другие представители линейки 12S, продается только в Китае) с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, предлагаемая за 890 долларов, – в дефиците. Остальные версии (12/256 ГБ за 960 долларов и 12/512 ГБ за 1035 долларов) доступны для заказа без ограничений.

Напомним, особенностью Xiaomi 12S Ultra является камера Leica, в которой применяется дюймовый 50-мегапикселный датчик Sony IMX989. Другие сенсоры – 48-мегапиксельный. Один используется в связке со сверхширокоугольным объективом, другой – с перископным объективом, обеспечивающим оптический зум. Также в конфигурации смартфона экран AMOLED с диагональю 6,73 дюйма и разрешением 2К, SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятор емкостью 4860 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 67 Вт.