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Пользователи Twitter заняли сторону основателя Pink Floyd Уотерса после его слов о НАТО

Пользователи Twitter заняли сторону основателя Pink Floyd Уотерса после его слов о НАТО
Федеральное агентство новостей

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс в эфире телеканала CNN заявил, что именно Североатлантический альянс виновен в развязывании украинского кризиса. Основателя знаменитой группы Pink Floyd поддержали рядовые американцы.

Гитарист в беседе с ведущими напомнил, как Россия предупреждала НАТО о последствиях в случае расширения блока на восток. Однако Брюссель проигнорировал требования Москвы, допустив возможное включение в свой состав Украины и Грузии.

Пользователи Twitter поддержали Уотерса. Они подчеркнули, что его смелые слова соответствуют действительности.

«Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности», — написал один из комментаторов.

«Мое уважение Уотерсу за то, что он проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду от CNN. Это очень круто!» — воскликнул другой пользователь Сети.

В конце 2021 года Россия обнародовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Одним из требований значился отказ от расширения Альянса на восток, в сторону Украины.

НАТО Россия США Украина уотерс
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