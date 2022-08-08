Пользователи Twitter заняли сторону основателя Pink Floyd Уотерса после его слов о НАТО

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс в эфире телеканала CNN заявил, что именно Североатлантический альянс виновен в развязывании украинского кризиса. Основателя знаменитой группы Pink Floyd поддержали рядовые американцы.
Гитарист в беседе с ведущими напомнил, как Россия предупреждала НАТО о последствиях в случае расширения блока на восток. Однако Брюссель проигнорировал требования Москвы, допустив возможное включение в свой состав Украины и Грузии.
Пользователи Twitter поддержали Уотерса. Они подчеркнули, что его смелые слова соответствуют действительности.
«Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности», — написал один из комментаторов.
«Мое уважение Уотерсу за то, что он проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду от CNN. Это очень круто!» — воскликнул другой пользователь Сети.
В конце 2021 года Россия обнародовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Одним из требований значился отказ от расширения Альянса на восток, в сторону Украины.