Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за попытку поговорить с Шольцем по-английски

Президент Украины Владимир Зеленский не смог правильно произнести фразу на английском языке во время рукопожатия с немецким канцлером Олафом Шольцем. Пользователи в Сети высмеяли лидера Украины за это.

Переговоры состоялись на территории Киева в понедельник, 14 февраля. При рукопожатии перед камерами Зеленский сказал: «I’m okay with shakehanding». Возможно, президент Украины хотел произнести, что не имеет ничего против рукопожатия. Однако глава государства перепутал две части слова «рукопожатие», которое по-английски звучит как «handshaking».

Один из пользователей в социальной сети Twitter заявил, что «это лучшая цитата дня». Другой комментатор подчеркнул, что «Shakehanding — звучит интересно». По его мнению, переговоры уже во время рукопожатия начались «как надо».

загрузка...