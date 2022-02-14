Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за попытку поговорить с Шольцем по-английски

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за попытку поговорить с Шольцем по-английски Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Президент Украины Владимир Зеленский не смог правильно произнести фразу на английском языке во время рукопожатия с немецким канцлером Олафом Шольцем. Пользователи в Сети высмеяли лидера Украины за это.

Переговоры состоялись на территории Киева в понедельник, 14 февраля. При рукопожатии перед камерами Зеленский сказал: «I’m okay with shakehanding». Возможно, президент Украины хотел произнести, что не имеет ничего против рукопожатия. Однако глава государства перепутал две части слова «рукопожатие», которое по-английски звучит как «handshaking».

Один из пользователей в социальной сети Twitter заявил, что «это лучшая цитата дня». Другой комментатор подчеркнул, что «Shakehanding — звучит интересно». По его мнению, переговоры уже во время рукопожатия начались «как надо».

 
загрузка...
 
Зеленский Украина шольц
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru