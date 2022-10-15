Пользователи Twitter высмеяли Байдена за оговорку в заявлении о смерти сына

Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена. Поводом стало заявление Байдена о том, что его старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке, хотя известно, что Бо скончался от рака.
Подписчики отметили, что президент не раз оговаривался и был уличен в искажении фактов.
«Скоро он его наградит «Пурпурным сердцем» и построит в его честь военный памятник», — иронизирует Rondalee Iowa.
«Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока», — предложил Solano2580.
Джо Байден является самым пожилым человеком, из всех, кто когда-либо занимал пост Президента США. В Сети регулярно обвиняют Байдена в слабости ума из-за его ошибок и оговорок.