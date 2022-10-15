Пользователи Twitter высмеяли Байдена за оговорку в заявлении о смерти сына

«Скоро он его наградит «Пурпурным сердцем» и построит в его честь военный памятник», — иронизирует Rondalee Iowa.

«Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока», — предложил Solano2580.