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Пользователи Twitter высмеяли Байдена за оговорку в заявлении о смерти сына

Пользователи Twitter высмеяли Байдена за оговорку в заявлении о смерти сына
Global Look Press | Ron Sachs – Pool via CNP/Keystone Press Agency

Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена. Поводом стало заявление Байдена о том, что его старший сын Джозеф Бо погиб в Ираке, хотя известно, что Бо скончался от рака.

Подписчики отметили, что президент не раз оговаривался и был уличен в искажении фактов.

«Скоро он его наградит «Пурпурным сердцем» и построит в его честь военный памятник», — иронизирует Rondalee Iowa.
«Нам нужно ввести ограничение по возрасту и тест на проверку умственных способностей и нравственных качеств, чтобы претендовать на пост президента. Тесты должны проводиться в конце каждого срока», — предложил Solano2580.

Джо Байден является самым пожилым человеком, из всех, кто когда-либо занимал пост Президента США. В Сети регулярно обвиняют Байдена в слабости ума из-за его ошибок и оговорок.

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RusNewsToday24
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