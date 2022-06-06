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Пользователи Twitter уличили Зеленского в «патологической лжи» после слов о победе Украины

Пользователи Twitter уличили Зеленского в «патологической лжи» после слов о победе Украины
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений о победе Киева в противостоянии с Москвой. Они оставили комментарии в соцсети.

Интернет-пользователи уличили украинского лидера во лжи и жестко прошлись по его политической тактике. Один из комментаторов назвал Зеленского «марионеткой, бьющей в барабан войны по приказу».

«Зеленский — патологический лжец», — отметили в Twitter.

«Двадцать процентов твоей страны уже нет, что ты куришь?» — сыронизировал комментатор.

«Эта марионетка войдет в историю как худший лидер. Сначала он позволил американцам пожертвовать его страной, а потом месяцами отказывался вести переговоры, потому что верил, что может победить», — посетовал пользователь Сети.

Аналогичной позиции придерживается профессор международных отношений американского колледжа Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм. Он назвал возможность победы Украины в борьбе с Россией нереалистичной.

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RusNewsToday24
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