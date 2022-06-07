Пользователи Twitter предложили «выкинуть вон» украинского посла Мельника за оскорбление ФРГ

Глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась от личной встречи с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. Немцы похвалили министра и прокомментировали эту ситуацию в Twitter.
Представитель Украины неоднократно вел себя вызывающе по отношению к немецким властям. Он открыто критикует все правительство Германии за «недостаточную помощь» Украине. Пользователи Сети возмущены поведением Мельника.
«Совершенно верно, миссис Бербок. Этому назойливому человеку, который постоянно критикует бундестаг в самодовольной, высокомерной и самонадеянной манере, нельзя давай никакой возможности поговорить», — написал HorstK1.
Другой комментатор отметил, что с украинским послом никто не должен разговаривать добровольно, а за свое поведение он и вовсе должен был собирать чемодан.
Ранее Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение. Об этом пишет издание RT.