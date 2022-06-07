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Пользователи Twitter предложили «выкинуть вон» украинского посла Мельника за оскорбление ФРГ

Пользователи Twitter предложили «выкинуть вон» украинского посла Мельника за оскорбление ФРГ
globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa

Глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась от личной встречи с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. Немцы похвалили министра и прокомментировали эту ситуацию в Twitter.

Представитель Украины неоднократно вел себя вызывающе по отношению к немецким властям. Он открыто критикует все правительство Германии за «недостаточную помощь» Украине. Пользователи Сети возмущены поведением Мельника.

«Совершенно верно, миссис Бербок. Этому назойливому человеку, который постоянно критикует бундестаг в самодовольной, высокомерной и самонадеянной манере, нельзя давай никакой возможности поговорить», — написал HorstK1.

Другой комментатор отметил, что с украинским послом никто не должен разговаривать добровольно, а за свое поведение он и вовсе должен был собирать чемодан.

Ранее Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение. Об этом пишет издание RT.

Бербок Германия Мельник Украина
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